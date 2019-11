Goed Gezien - Goed Bekeken gaat agenda uitgeven

REGIO • Een nieuw project van de Amateurkunstvereniging in de Alblasserwaard: zij gaat een agenda 2020 uitgeven met daarin afbeeldingen van kunstwerken van de leden van de vereniging.

De 54 leden hebben een foto van hun kunstwerk aangeleverd en deze hebben allemaal een plaatsje gekregen in de agenda. Door grafisch ontwerper Johan van Dongen is een prachtige agenda samengesteld; elke week een prachtig kunstwerk om naar te kijken en volop ruimte om alle afspraken met vrienden, werk, sport en hobby's vast te leggen. Door de spiraalbinding valt de agenda vlak, waardoor alle afbeeldingen goed te zien zijn.

De eerste agenda zal op de openingsavond van de amateurkunsttentoonstelling uitgereikt worden aan het honderdste lid van de vereniging. Nog zo'n mijlpaal in het zesjarig bestaan van de vereniging!

De amateurkunsttentoonstelling wordt gehouden op 21, 22 en 23 november in dorpshuis De Vijf Lelies in Streefkerk. Naast kunstwerken van 47 deelnemers, zal ook een selectie van werkstukken van het scholenproject te zien zijn. Hieraan doen tien scholen met in totaal 369 leerlingen mee.

Op de tentoonstelling is de agenda 2020 te koop, maar wilt u de agenda niet mislopen dan kunt u de agenda alvast reserveren via de website www.goedgezien-goedbekeken.nl. Daar kan men ook informatievinden over de amateurkunsttentoonstelling en alle activiteiten van de vereniging vinden.