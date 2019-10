Centraal huisvesten arbeidsmigranten mag in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat toestaan dat maximaal 120 arbeidsmigranten centraal worden gehuisvest, met een doorgroeimogelijkheid van maximaal 210 arbeidsmigranten in 2024.

Een meerderheid van de raadsleden stemde dinsdag 29 oktober in met de beleidsnotitie die hierover gaat. Alleen Doe Mee Molenlanden stemde tegen.

Lokale behoefte

Bij de genoemde aantallen gaat het om arbeidsmigranten die niet langer dan vier maanden blijven (shortstay). Voorwaarde is dat wordt aangesloten bij de lokale behoefte van bedrijven, die werknemers uit het buitenland nodig hebben als vacatures onvervuld blijven.

Midstay'ers

Molenlanden gaat erop aansturen dat arbeidsmigranten die méér dan vier maanden en maximaal twee jaar in de gemeente verblijven, de zogenaamde midstay'ers, vooral in de bestaande woningvoorraad gehuisvest worden. Arbeidsmigranten die nog langer blijven, kunnen net als iedere andere woningzoekende in hun woningbehoefte voorzien.

'Begin met vijftig'

Raadslid Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) vroeg eerst om aanpassing van de aantallen. "We willen geen aanzuigende werking", aldus Verschoor. "We stellen voor om te beginnen met een voorziening voor vijftig arbeidsmigranten. Vervolgens kan er stapsgewijs jaarlijks uitbreiding komen."

Progressief Molenlanden diende het amendement in samen met de ChristenUnie. De partijen kregen op dit punt echter geen bijval. De andere fracties kozen voor de bovengenoemde aantallen uit de beleidsnotitie.

Moeizaam

Sanne Zijlstra (CU) had zowel een compliment als een kritische noot: "Buikpijn, dat hadden we na de vorige bespreking, twee weken geleden. Het is de hoogste tijd om een toetsingskader vast te stellen, maar vaststellen van dat stuk was voor ons onmogelijk. Verdere uitwerking was nodig. Eerdere besprekingen met de wethouder zijn moeizaam verlopen. Maar er is nu hard gewerkt, we zijn positief verrast door de aanpassingen. Ineens ligt daar een veel volwassener stuk dat met de amendementen verder aangescherpt kan worden. Het proces om tot dit stuk te komen heeft echt te lang geduurd. De wethouder had wensen en behoeften van de raad al veel eerder scherp kunnen hebben."

Woningmarkt

Wel bijval was er voor het tweede amendement dat CU en PM indienden. Dat betreft het plan van het college om wat betreft huisvesting in bestaande woningen te kiezen voor een minimale WOZ-waarde van 250.000 euro. Verschoor: "Die grens vinden we te laag. Daarmee bescherm je maar een zeer beperkt aantal woningen en doe je starters tekort. We stellen voor de grens te verhogen naar een WOZ-waarde die overeenkomt met de Nederlandse Hypotheek Garantie: 310.000 euro." CU en PM kregen hiervoor steun van de hele raad. Ook het college kan leven met verhoging van de grens. Wethouder Teunis Jacob Slob: "Daar kunnen we u in volgen."

Evalueren

CU en PM trokken in de loop van de vergadering hun eerste amendement over de aantallen arbeidsmigranten in. Verschoor tegen wethouder Slob: "We doen dit als u toezegt: over een jaar evalueren we hoe de 120 plekken ingevuld zijn, in welke mate het arbeiders van Molenlandse ondernemers zijn. En hoeveel woningen er in de woningvoorraad zijn vrijgespeeld. Op basis daarvan willen we u verdere ruimte bieden."

Slob reageerde: "Ik wil dat namens het college toezeggen. Ik zei al: na een half jaar maken we al een eerste tussenstop, na een jaar is er een evaluatie. U koppelt daaraan: ik wil weten welk effect we sorteren bij de woningvoorraad voor onze bewoners. Het is ook in het belang van het college om dat inzichtelijk te hebben. Ik ben blij dat u ruimte creëert om de ontwikkeling mogelijk te maken."

Geen steun

Joke Stravers legde uit waarom Doe Mee niet instemt met het plan. "Er blijft een mogelijkheid dat er een ondernemer komt die wil doorgroeien naar 210 arbeidsmigranten op één locatie. Daar kunnen we ons niet in vinden." Doe Mee diende daarom een amendement in voor maximering per locatie, maar dit kreeg geen steun. De andere partijen vinden dat het voor een ondernemer onmogelijk is om bij kleine aantallen voldoende voorzieningen te realiseren en het beheer goed te regelen.