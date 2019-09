Bootcamp in Brandwijk nu ook op vrijdag

BRANDWIJK • Caroline, Waida en Ellen van Buitensport Brandwijk Molenaarsgraaf zijn voor de zomervakantie op eigen initiatief gestart met een bootcamp-groep op de dinsdagavond.

Inmiddels zijn er al bijna 40 leden, die verdeeld worden over twee avondlessen. Het is een groot succes in de beide dorpen.

"Om nog meer mensen aan het sporten te krijgen zijn we nu ook een vrijdagochtend groep gestart", meldt Caroline. Iedereen is welkom van 09.00 tot 10.00 uur. Het sporten is voor elk niveau. Meer informatie is te vinden op Facebookpagina 'Buitensport Brandwijk Molenaarsgraaf'.