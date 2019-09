Chananja doet re-KOOR-poging in de openlucht

WIJNGAARDEN • Gospelkoor Chananja geeft op dinsdagavond 17 september een openluchtconcert met het grootste koor van de Alblasserwaard.

Tientallen gastzangers hebben zich aangemeld. Afgelopen dinsdag was de gezamenlijke oefenavond. Het concert vindt om 20.30 uur plaats op het schoolplein van de basisschool aan de Dorpsstraat in Wijngaarden. Bij slecht weer zal er worden uitgeweken naar het nabij gelegen 't Wingerds Hof. Informatie over de re-KOOR-poging en het concert is te verkrijgen via grootstekoorvanalblasserwaard@gmail.com.