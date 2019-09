Jan van den Berg viert 40-jarig jubileum bij Hubo Meerkerk

MEERKERK • Jan van den Berg, eigenaar van Hubo Meerkerk, vierde zaterdag met zijn familie en medewerkers het feit dat hij al veertig jaar in deze doe-het-zelfzaak werkt.

In 1979 startte Van den Berg als hulp van vader Gijs en moeder Aly in de toen net nieuw gebouwde winkel aan de Zouwendijk. Destijds kreeg hij zelfs vrijstelling van zijn dienstplicht, omdat hij toen al onmisbaar was voor het bedrijf. Na jaren door het leven te zijn gegaan als De Vakman, PlusKlus en Fixet heet de zaak sinds 2015 Hubo.

In 2008 verhuisde het bedrijf van de smalle Zouwendijk naar de Nijverheidsstraat aan het begin van het industrieterrein van Meerkerk. Jan runt de zaak inmiddels samen met zijn zoons Peter en Gijs en zeven personeelsleden. Sinds jaar en dag (ook nu nog) fietst hij met veel plezier naar de winkel en hoopt dat nog jaren te blijven doen. Jan van den Berg werd door personeel en familie zaterdagochtend verrast met een ontbijt bij de winkel aan de Nijverheidsstraat in Meerkerk.