Regentonnen voor iedereen in Giessenburg

GIESSENBURG • De werkgroepen Duurzaam en Bloemrijk van Dorpsoverleg Giessenburg starten in september een promotieactie voor de aanschaf en het gebruik van regentonnen.

Van 7 september tot en met 1 oktober kunnen inwoners van Giessenburg met een flinke korting een regenton aanschaffen bij de Welkoop.

Tijdens de 'Dag van het platteland' op 7 september start bij de Welkoop in Giessenburg de inschrijfactie voor een regenton. Hier staan dan de verschillende regentonnen uitgestald en kan besteld worden. De regentonnen zijn er in verschillende prijscategorieën en maten, allemaal tegen een sterk gereduceerd tarief.

Inwoners kunnen hun interesse in een van de vier typen regentonnen en aansluitmaterialen aangeven. Hierbij geldt 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Er geldt een maximum van één regenton per adres in Giessenburg. Tijdens de gehele actieperiode kunnen regentonnen worden besteld en opgehaald bij de Welkoop.

Regenton op de foto

Het gebruik van regenwater is niet alleen financieel aantrekkelijk maar ook duurzaam. Het regenwater kan gebruikt worden om planten water te geven, de auto te wassen, de ramen te zemen of de straat schoon te maken. Dit is beter voor het milieu en de portemonnee, want het scheelt leidingwater. Dit past helemaal bij de ideeën van de werkgroepen Duurzaam en Bloemrijk Giessenburg om Giessenburg samen met de Giessenburgers steeds duurzamer te maken. Als tegenprestatie vragen de werkgroepen een foto te mailen of sturen van de aangesloten regenton.

Duurzame samenwerking

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de werkgroepen Duurzaam en Bloemrijk Giessenburg van het Dorpsoverleg, de Welkoop Giessenburg, gemeente Molenlanden en het Waterschap Rivierenland. De regenton actie loopt tot dinsdag 1 oktober 2019. Bij de Welkoop kunnen Giessenburgers terecht voor informatie over, bestellen en ophalen van de regentonnen. Ook op www.duurzaamgiessenburg.nl is deze informatie te vinden.