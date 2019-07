Recreantenvereniging De Put verwerpt compromisvoorstel

OTTOLAND • Met grote meerderheid veegden de leden van Recreantenvereniging De Put afgelopen week het compromisvoorstel rond hun standplaatsen op camping De Put in Ottoland. De rechter zal nu alsnog een oordeel moeten vellen in hun conflict met eigenaar Hans Kramer.

Op 10 juli zetten Kramer en, namens Recreantenvereniging De Put, Angela Bazen hun handtekening onder het compromisvoorstel. Het voorbehoud was wel dat de leden van de vereniging in zouden stemmen. Het grootste deel bleek echter niet akkoord te gaan.

Recreanten die nog geen contract hebben getekend, bood Kramer in het voorstel de kans om dit alsnog te doen. Zij krijgen dan een overeenkomst dat ook voor 2020 geldig is. Ook in de jaren erna zal de recreant steeds een jaarcontract krijgen aangeboden, op voorwaarde dat hij/zij zich als goede huurder gedraagt.

Geen verzet

In ruil voor de kans alsnog een contract te ondertekenen, mocht de vereniging zich niet langer verzetten tegen de plannen van Kramer om op het terrein 100 tot 150 chalets voor arbeidsmigranten te plaatsen. Verder komt Kramer de campinggasten tegemoet door de verwijderde tafeltennistafel terug te plaatsen en zand te storten om bij het oude zwembad een strandje te creëren.

De kwestie ligt nu echter weer bij de rechter.