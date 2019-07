Martin Hendericks is terug, als Martin 2.0: 'Ik kan weer vooruit kijken'

HEI- EN BOEICOP • Martin Hendericks heeft zijn krullen weer terug. Toch is er ook het besef: helemaal de oude zal hij nooit meer worden na zijn lymfeklierkanker. Dat is ook niet erg. In plaats daarvan is er nu een Martin 2.0. "Alle clichés zijn waar, je moet eruit halen wat erin zit. Niets uitstellen."

Toen hij eind vorig jaar hoorde dat hij ondanks zijn genezing nog 3 jaar lang immuuntherapie moest ondergaan, was dat een domper. "Je bent beter, je wilt door. Niet meer ziek zijn." Inmiddels kan hij bijna genieten van die noodgedwongen ziekenhuisbezoeken. Vanwege de bewustwording die het bij hem teweegbrengt. "Ik besef dan weer waar ik ben geweest. Het leven gaat inderdaad door, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend."

Martin Hendericks kampt nog steeds met de naweeën van zijn intense chemokuur en stamceltransplantatie. Zo is zijn smaak grondig veranderd. Sushi, ooit een favoriet: hij hoeft het niet meer. De geur van vlees maakt hem misselijk. Dan zijn er nog de zenuwpijnen – die gelukkig minder worden. Ze noemen het late bijwerkingen. Maar: hij is dus wel beter, schoon. De lymfeklierkanker is weg.

Het is nu alleen nog zoeken naar de balans. Wat kan wel. Wat kan niet. De vermoeidheid slaat eerder toe. Zijn concentratie is minder. Maar, zo zegt hij opgewekt: "Vroeger was ik sneller geïrriteerd als iets niet lukte. Nu ben ik nonchalanter. Ik kan erom lachen. En ik kan dingen beter loslaten, aan een ander overlaten. En dan zien dat het ook goed komt." Zijn Martin Hendericks Uitvaartverzorging bleef immers tijdens zijn ziekte ook gewoon draaien, dankzij de inzet van zijn collega's Marlice van Dijk, Machteld Detmers en Désirée Huis in 't Veld-Heinink. In september komt er zelfs een nieuwe zzp-kracht bij: Amber Florie.

Ondernemen

Inmiddels is Martin ook weer voorzichtig aan het werk gegaan. Dat was wennen, niet alleen voor hem. Hij bekent dat het soms schrikken was, als iemand tijdens bijvoorbeeld een voorgesprek of een condoleance opeens wilde weten hoe het met hém ging. "Als ik aan het werk ben, dan ben ik volledig dienstverlenend. Ik moet er zijn voor de familie. Als mensen dan aan mij gaan vragen hoe het gaat, overvalt me dat."

Daarom wil hij nu ook graag weer zijn verhaal vertellen. Laten weten dat het goed gaat. Hij is vrolijk, optimistisch. Levenslustig. "Ik kan weer vooruit kijken, ik kan plannen." Want, zo benadrukt hij: "Ik blijf dit werk als uitvaartbegeleider gewoon doen, ik krijg er nog steeds energie van. Alleen heb ik meer rustmomenten nodig dan voorheen. Het besef dat ik net zo goed dood had kunnen zijn, dat komt steeds meer binnen. Je hebt na zo'n ziekte de neiging om het leven weer op te pakken waar je het gelaten hebt. Maar dat kan niet. Alle clichés zijn waar, daar ben ik wel achter. Je moet eruit halen wat erin zitten. En niet uitstellen. Niets uitstellen."

Hij maakte onlangs een collage met foto's van zijn ambities en dromen. Naast persoonlijke doelen – van het samen oud worden met zijn partner Hans van Kooten tot het zien van het Noorderlicht – staat er ook een foto van het uitvaartcentrum in Vianen op. Inmiddels is de koop ervan op een haar na rond. Het Monuta-pand moet onder de vlag van Martin Hendericks Uitvaartverzorging een update krijgen. En een nieuwe naam: Uitvaarthuis Vianen. Wat weer de persoonlijke, warme benadering van de uitvaartonderneming van Martin benadrukt. "Het is nu een koud en kil pand, we willen daar verandering in brengen. Zoals wij binnen het bedrijf tegen elkaar zeggen: groter kunnen we het niet maken, wel sfeervoller."

Er komt ook weer een 24-uurskamer. En families krijgen de kans om een uitvaartdienst te combineren met goede catering. Ook het kantoor zal binnenkort aan de Sparrendreef worden gevestigd. Martin koopt het pand samen met Désirée, waarmee hij de afgelopen maanden steeds intensiever is gaan optrekken. Ander nieuws: Lichtjes in de Duisternis komt dit jaar ook weer terug en wel op zaterdag 14 december. De sfeervolle avond waarbij nabestaanden stilstaan bij de geliefden die er niet meer zijn, kon vorig jaar mede vanwege de ziekte van Martin niet doorgaan.

Alpe d'HuZes

Er prijkt nóg een ander doel op de agenda van Martin Hendericks: meedoen aan Alpe d'HuZes volgend jaar. Hij wil op donderdag 4 juni 2020 de berg op gaan wandelen. "Dan is het op 3 dagen na precies 2 jaar geleden dat ik de diagnose lymfeklierkanker kreeg." Hij doet mee met het Team Vianen Boppe.

De opbrengst van het evenement gaat naar KWF Kankerbestrijding. "Ik weet helaas nu als geen ander hoe belangrijk onderzoek is. Al zijn het maar kleine dingen, ook die kunnen heel veel verschil maken." Mensen die Martin alvast willen sponsoren kunnen een bijdrage overmaken naar NL98 RABO 0331075490 ten name van M.J.T. Hendericks onder vermelding van Alpe d'HuZes 2020.