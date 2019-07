Hart van Homo's start met bijbelstudiegroep in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De christelijke organisatie Hart van Homo's gaat na de zomer van start met een bijbelstudiegroep voor jongeren in Nieuw-Lekkerland.

Doel van de bijbelstudiegroepen van Hart van Homo's is ontmoeting en groeien in geloof, steeds rond een bepaald bijbelgedeelte. Voor deze avonden is een serie van tien bijbelstudies geschreven. 'Het is géén bijbelstudieserie over homoseksualiteit, maar een bijbelstudieserie over basics van het geloof, toegespitst op homoseksuele jongeren (of ouderen)', stelt Hart van Homo's. 'We willen met elkaar nadenken over wat geloven (juist) voor ons betekent.'

De gesprekken zullen in eerste instantie vooral gaan over het geloof in het algemeen. 'Van dááruit trekken we lijnen naar homoseksualiteit – en niet andersom. Je bent in de eerste plaats christen, je homo-zijn komt op de tweede (of derde…) plaats.' Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer 'Born (t)his way' en 'Hoe belangrijk is seks?'.

Vrijdagavond

De bijbelstudiegroep in Nieuw-Lekkerland staat onder leiding van jongeren die zelf eerder een kring hebben gevolgd. De groep komt elke derde vrijdagavond van de maand bijeen.

Hart van Homos heeft als doel om homoseksuele jongeren te stimuleren op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te gaan. 'We hebben hart voor homo's, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit.' Voor meer informatie: hartvanhomos.nl.