300 Bezoekers genieten van musical OBS De Stapsteen

BLESKENSGRAAF/SLIEDRECHT • Zo'n 300 bezoekers hebben vrijdagavond genoten van de tweejaarlijkse musicalavond van de kinderen van OBS De Stapsteen.

In de zaal van de Lockhorst in Sliedrecht werd 'De problemen van Koning Kwestie' uitgevoerd, een musical van Tijl Damen.

De zaal was helemaal uitverkocht. Alle leerlingen van De Stapsteen straalden op hun eigen manier! Het was een zeer geslaagde avond. Een aantal kostuums en de boot was geleend van Van Hoorne Entertainment. Ouders hebben de verdere kleding, attributen en het prachtige decor verzorgd.

De foto's zijn gemaakt door Ko Hoogesteger en Jeannette Hoogesteger.