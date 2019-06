Protest tegen bouw twee woningen aan Noordzijde in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Zo'n tweehonderd inwoners van Oud-Alblas tekenen protest aan tegen de geplande bouw van twee woningen naast de bestaande woning aan de Noordzijde 36.

Schade aan het karakter van de lintbebouwing en de ongelijke behandeling van anderen die ook interesse hadden om woningen te bouwen aan de Noordzijde 36 zijn de belangrijkste argumenten.

Initiatiefnemers van het protest zijn Flooranne Alting en Elza Eijkelenboom. Zij brachten afgelopen week tussen de zes- en zevenhonderd brieven rond in het dorp met het verzoek om richting de gemeente bezwaar aan te tekenen. Daarvan kwamen er ongeveer tweehonderd ondertekend terug.

Onrechtvaardig

De twee inwoonsters van Oud-Alblas stellen dat bij de verkoop van het perceel in 2016 'diverse geïnteresseerden zijn afgeschrikt door de informatie vanuit de gemeente, waarbij bouw van meerdere woningen niet mogelijk bleek. (..) Dit is onrechtvaardig. Er waren veel gegadigden uit Oud-Alblas zelf, zij zijn voorgehouden dat het perceel niet te bebouwen was.'

Bij het besluit van burgemeester en wethouders van Molenlanden om medewerking aan de bouwplannen te verlenen, heeft dit argument zeker een rol gespeeld, zo laat het gemeentebestuur in een reactie weten.

'In eerste instantie was het college niet voornemens medewerking te verlenen, omdat het college zich afvroeg welke informatie precies aan alle geïnteresseerden was verstrekt. Het college wilde namelijk niet dat er schade zou ontstaan bij geïnteresseerden die er vanuit waren gegaan dat er maximaal één woning zou zijn toegestaan.'

Dezelfde informatie

Uiteindelijk is geoordeeld dat aan geïnteresseerden dezelfde bestemmingsplaninformatie en informatie over de hoge archeologische verwachtingswaarde is verstrekt. 'Geïnteresseerden hebben op basis van dezelfde informatie een bod op het perceel kunnen doen. (..) Het perceel is verkocht tegen het hoogste bod, waarbij er een groot verschil bestond tussen het hoogte bod en het bedrag wat daaronder is geboden.'

Aantasting

Wat betreft de aantasting van het karakter van de lintbebouwing stelt de gemeente: 'In dit geval waren belangrijke argumenten om medewerking te verlenen de landschappelijke inpassing van het perceel.'

In de protestbrief wordt daarnaast gesteld dat er onterecht gesproken wordt over woningnood. 'Er is grote vraag naar starterswoningen, niet naar villa's van 600.000 tot 900.000 euro.' Burgemeester en wethouders zijn het daar niet mee eens: 'In Oud-Alblas is met name behoefte aan rijwoningen, maar ook aan vrijstaande woningen. Het initiatief speelt daar op in.'

De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan tijdens de meningsvormende raadsavond van 25 juni.