Jaarlijkse geitenkeuring in Lexmond

LEXMOND • Geitenfokvereniging 'Streven naar Verbetering' uit Lexmond houdt op zaterdag 15 juni haar jaarlijkse geitenkeuring.

De leden van de vereniging brengen geiten bijeen van alle vijf door het stamboek erkende rassen. De dieren worden in de ring beoordeeld door de keurmeesters. Daarnaast zijn er inspecteurs aanwezig van het stamboek die de dieren van stamboekrapport voorzien.Voor de kinderen uit Lexmond en omstreken wordt om elf uur het zogenaamde kinderdefilé gehouden. Hierbij krijgen de kinderen de kans om een lammetje of geit zo goed mogelijk te laten zien aan de keurmeesters. Voor alle kinderen is er een leuke attentie.

De keuring vindt plaats op het terrein van de Killesteynruiters aan de Nieuwe Rijksweg 8 in Lexmond. Aanvang van de geitenkeuring is om 09.30 uur.