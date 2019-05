Andries Boogert wil redders bejaarde oom bedanken

NIEUWLAND • Andries Boogert wil de redders bedanken die op dinsdag 30 april dit jaar zijn bejaarde oom uit Nieuwland uit het water gehaald hebben.

Het ongeval vond plaats langs de Zijlkade in Nieuwland. Bij het eenzijdige ongeval raakte de auto te water, waarna omstanders hem hebben bevrijd en hem aan de kant gebracht hebben. Naar verluid zou het gaan om een man en een jonge vrouw die te water zijn gegaan om de man te helpen.

"Dat is allemaal goed afgelopen en ik wil hen daar heel graag voor bedanken. Alleen, ik weet nog steeds niet wie het zijn en de politie heeft daar ook geen informatie over", aldus Andries Boogert.

Zijn oom is enkele weken later overleden (niet als gevolg van het ongeval). Desondanks wil Andries de redders bedanken. Andries wil graag gebeld worden door mensen die meer weten of door de redders zelf. "Dan kan ik ze er eindelijk voor bedanken", besluit Andries. Bellen kan via 0183-351665.