Bouwplannen Langerak Zuid lopen vertraging op

LANGERAK • De bouwplannen in Langerak Zuid lopen vertraging op, doordat er bezwaar is aangetekend tegen de nieuwbouw. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een brief aan de raad.

Tot 3 mei kon er bezwaar worden aangetekend tegen de plannen voor Woonvelden A, B en C1 in Langerak Zuid. Dat is gebeurd. Er is één beroepschrift binnen gekomen, waardoor het plan niet uitgevoerd kan worden.

Het is nog onduidelijk hoe lang de vertraging is en wanneer de bouw zou kunnen beginnen. Hiervoor moet eerst duidelijkheid zijn over het verloop van de gerechtelijke procedure. De projectontwikkelaar informeert de kopers over de stand van zaken.

In het plan worden ongeveer veertig woningen gebouwd ten zuiden van de Tiendweg in Langerak. Het is niet bekend op welke gronden het beroepschrift is ingediend.