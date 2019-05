Firma Mourik en Den Hartog BV uit Groot-Ammers betrokken bij eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek

GROOT-AMMERS • Firma Mourik en olie- en brandstoffenleverancier Den Hartog BV uit Groot-Ammers maken deel uit van een Nederlands-Belgisch consortium dat in Oostende, België, de eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek laat bouwen.

'Daarmee loopt ons land voorop in het hergebruiken van niet verder te recyclen plasticsoorten', stellen de initiatiefnemers in een persbericht. De installatie wordt geïntegreerd in een duurzaam en circulair afvalverwerkingsconcept van het innovatieve Belgische bedrijf RenaSci.

De bedrijven stellen een manier te hebben gevonden om afval volledig om te zetten in energie en grondstoffen zonder restafval. 'Alle afvalstromen worden efficiënt gescheiden en de moeilijk te recyclen plastics worden verwerkt in de olie-uit-plastic fabriek. De olie-uit-plastic fabriek is onderdeel van een overkoepelend afvalverwerkingsecosysteem en daarmee rendabel te exploiteren.'

Prachtig voorbeeld

Het Nederlands-Belgisch consortium bestaat uit technisch dienstverleners Mourik en Petrogas, Den Hartog BV en het Belgische RenaSci. Met Mourik en Petrogas als technische dienstverleners, die zorgdragen voor de realisatie en het Belgische RenaSci als initiatiefnemers en uitbaters van de circulaire en duurzame afvalverwerkingsfabriek in Oostende en Den Hartog als brandstoffenleverancier die zich richt op CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen ontstaat een strategisch samenwerkingsverband.

Eind december 2019 wordt de olie-uit-plasticfabriek in bedrijf genomen. "Er wordt wereldwijd door knappe koppen geëxperimenteerd met het herwinnen van grondstoffen uit afvalplastic. Wij zijn erin geslaagd om een proces te ontwikkelen waarbij bijna 100% van het afvalplastic wordt hergebruikt en er ook nog geld aan kan worden verdiend. Dit is een prachtig voorbeeld hoe de circulaire economie bijdraagt aan een duurzame toekomst", stelt Chris van der Ree, directeur van Petrogas en mede-initiatiefnemer van het project.

Uitgestoten

Hij vervolgt: "Wij maken uit 1 kilo plastic bijna 1 liter olie en wij hebben een opbrengst van meer dan 80%. Daarnaast wordt de CO2 die vrijkomt niet uitgestoten maar hergebruikt als grondstof voor de fabriek. Uit cijfers blijkt dat door de technologie van BlueAlp 1.200 kilo CO2per ton verwerkt afvalplastic niet vrijkomt in het milieu en dat de productie van 1 liter olie 68% minder milieubelastend is in vergelijking met de productie van één liter normale fossiele brandstof."

De fabriek wordt gebouwd op het terrein van de circulaire afvalverwerker RenaSci in Oostende. 'Daar komt jaarlijkse 120.000 ton afval binnen. Dit wordt gesorteerd en de moeilijk te recyclen plastics gaan de olie-uit-plasticfabriek in. Wij hergebruiken op deze manier bijvoorbeeld landbouwplastics en de plastic folies die gebruikt worden om etenswaren vers te houden. Dat wordt normaliter allemaal gestort of verbrand. Wij maken er daarentegen nieuwe grondstoffen van."