Sluipverkeer Vijfheerenlanden: eerst onderzoek, dan maatregelen

MEERKERK • Gemeente Vijfheerenlanden wil de komende jaren het sluipverkeer stevig aan gaan pakken. De komende maanden worden er gegevens verzameld. Daarna worden maatregelen uitgedacht om het sluipverkeer zoveel mogelijk tegen te gaan, zoals de inzet van dynamische stoplichten. De uitvoering van de beloofde maatregelen in Meerkerk gaat in de tussentijd gewoon door.

"We willen het sluipverkeer op onze wegen zo goed mogelijk aanpakken", zei wethouder Huib Zevenhuizen dinsdag tijdens het persgesprek. Hij wees op de overlast in onder meer Vianen, Lexmond en Meerkerk, terwijl bijvoorbeeld ook in Leerdam de wegen steeds meer dicht dreigen te slibben.

Zevenhuizen wil het probleem zo 'breed' mogelijk aanpakken door alle betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, de provincie, justitie én een adviesbureau, in te schakelen.

Kentekenanalyse

"De komende maanden gaan we eerst het probleem onderzoeken door 'data' te verzamelen. Onder meer door een kentekenanalyse willen we er achter komen waar er sprake is van sluipverkeer, waar de automobilisten vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Als we al die gegevens binnen hebben, gaan we plannen maken om dat sluipverkeer zoveel mogelijk af te remmen."

Aan de inzet van roadblocks denkt de wethouder niet. "Wél aan een dynamisch systeem met stoplichten en camera's op meerdere plaatsen in de gemeente dat wordt afgestemd op het verkeersaanbod op de rijksweg."

"Door ze langer voor een stoplicht te laten wachten, kunnen we het voor sluipers een stuk minder aantrekkelijk maken om 'binnendoor' te rijden, zodat ze gewoon op de rijksweg blijven. Om zo'n systeem te realiseren, hebben we ook de medewerking van Rijkswaterstaat en de provincie nodig."

Verbreding A27

Wethouder Zevenhuizen benadrukt dat het enige tijd vergt voor alle maatregelen zijn 'uitgedokterd' en kunnen worden toegepast. "In 2022 gaat de verbreding van de A27 van start. We gaan ervan uit dat tijdens die werkzaamheden de overlast alleen nog maar toeneemt."

"Wij gaan ons uiterste best doen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, zodat onze inwoners zo min mogelijk overlast ondervinden en de kernen bereikbaar blijven. Dat betekent dat de maatregelen rond moeten zijn voor de spa in 2022 de grond in gaat. Nu zetten we via het onderzoek de eerste stap."

Overlast Meerkerk

Intussen gaat de gemeente gewoon door met het uitvoeren van de beloofde maatregelen om de overlast in Meerkerk te beperken. Dan gaat het om de komst van een dynamisch verkeerslicht, een vrachtwagenverbod en de inzet van verkeersregelaars bij calamiteiten op de A27.

"Daarvoor is ook al geld gereserveerd." Dat geldt ook voor het onderzoek dat nu wordt ingesteld.

Voor nieuwe maatregelen die nodig zijn na de afronding van het onderzoek is extra geld nodig. Te zijner tijd dient het college daarvoor een voorstel bij de raad in.

André Bijl