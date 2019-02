CDA Utrecht opent meldpunt over openbaar busvervoer

VIJFHEERENLANDEN • CDA Utrecht heeft een meldpunt geopend voor klachten, tips en opmerkingen om het openbaar busvervoer te verbeteren in de Vijfheerenlanden.

Naast de overgang van Vijfheerenlanden naar Utrecht, is in Zuid-Holland ook een nieuwe vervoersconcessie ingegaan. Dit betekent dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over het openbaar vervoer. Het is bekend dat buslijnen die onder verantwoordelijkheid van Zuid-Holland vallen, kampen met nieuwe routes en andere problemen.

De buslijnen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht kennen ook een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Ze stoppen bijvoorbeeld regelmatig op halte Papendorp in plaats van direct door te rijden naar Utrecht Centraal.

In de provincie Utrecht wordt pas in 2023 een compleet nieuw vervoerssysteem ingericht met een eventueel nieuwe OV-vervoerder. Tussentijds kunnen er geen (grote) wijzigingen doorgevoerd worden. Echter, voor de Utrechtse lijnen van en naar Vijfheerenlanden is er een uitzondering gemaakt: verzamelde verbeteringen kunnen worden meegenomen in de routes per 2020. Dit betreft de buslijnen 85 (Leerdam-Utrecht), 94 (Ameide-Utrecht), een buurtbus en een aantal belbussen.

Meldpunt

"Als CDA vinden wij een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer heel belangrijk voor de vitaliteit van onze dorpen", aldus Gerdien Bikker-Trouwborst, kandidaat Statenlid nr 6 voor het CDA . Daarom opent het CDA een OV-meldpunt voor klachten, opmerkingen en tips met betrekking tot het busvervoer in Vijfheerenlanden. Klachten, opmerkingen en tips kunnen gestuurd worden naar cda@provincie-utrecht.nl onder vermelding van OV-meldpunt Vijfheerenlanden. Het CDA verzamelt signalen en brengt die onder de aandacht van de provincie en Qbuzz, de vervoerder in de regio.