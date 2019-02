Zorgen over dumpingen van afval in de polder

MOLENLANDEN • De VVD-fractie in Molenlanden maakt zich zorgen over het toenemend aantal dumpingen van afval in de polder. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Het beleid en het uitvoeren van de regelgeving rond het innemen van bedrijfsafval op de afvalbrengstations is per 1 januari 2019 gewijzigd. Op de afvalbrengstations in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Leerdam kan geen bedrijfsafval meer worden aangeboden. Bij Korenet in Groot-Ammers wel, maar dan tegen betaling.

Vanaf 1 januari 2019 worden bij de brenglocaties van Waardlanden alleen nog personenwagens toegelaten op de afvalbrengstations. Het is niet langer toegestaan om afval aan te leveren door voertuigen met een grijs kenteken, zoals bedrijfswagens, busjes en tractoren. ZZP'ers en andere personen die een busje met grijs kenteken rijden, worden hierdoor gedupeerd omdat zij niet langer privé-afval kunnen aanbieden. Ook particulieren die voorheen gebruik maakten van geleende bedrijfsauto's voor het vervoer van grote vormen van afval, zoals bijvoorbeeld een bankstel, worden nu geweerd.

Het gevolg hiervan is volgens de VVD van Molenlanden dat het afval onrechtmatig gebracht wordt bij buurgemeenten, in of nabij ondergrondse containers, in weilanden of op andere openbare plekken. "Er is sprake van een toenemend probleem door veranderend en ongewenst gedrag dat primair haar oorzaak vindt in het gewijzigde beleid met betrekking tot het innemen van bedrijfsafval", stelt de VVD.

De VVD van Molenlanden wil graag een meer fijnmazig systeem van toelating van afval in plaats van het huidige vrij rigide systeem waarbij alleen het type vervoersmiddel bepalend is. De partij vraagt of het gemeentebestuur hierin mee wil denken en met een voorstel wil komen.

Er zijn in de afgelopen weken diverse malen dumpingen ontdekt van afval op openbare plekken langs rustige polderwegen in Molenlanden. Hierbij ging het overigens ook enkele malen om drugsafval.