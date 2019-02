Vragen over forse stijging afvalstoffenheffing in Molenlanden

MOLENLANDEN • De fractie van DoeMee! wil weten waarom de Afvalstoffenheffing (ASH) zo hard stijgt in de gemeente Molenlanden.

DoeMee! maakt zich grote zorgen over de stijgende rekening voor het inzamelen van afval. Hoewel de inwoners steeds meer afval zijn gaan scheiden, gaat de rekening die ze moeten betalen alleen maar omhoog. Zo is het ASH-tarief in Molenlanden in 2019 gestegen met maar liefst 25% naar 241 euro voor een eenpersoonshuishouden en 301 euro voor een meerpersoonshuishouden.

Daarnaast heeft DoeMee nog iets bijzonders geconstateerd. Het verschil tussen de stijging in het ASH tarief in Molenlanden (+25%) komt niet overeen met het verhaal van Waardlanden, dat zij volgens DoeMee in de afgelopen week heeft laten horen tijdens een informatieavond. Waardlanden zou een stijging van 20 euro naar 188 euro per aansluiting doorgevoerd hebben. Dat is 12%.

DoeMee wil weten waarom het tarief in Molenlanden stijgt met 50 tot 65 euro méér dan het tarief van Waardlanden.

Ook wacht de partij nog steeds op een al in november 2017 aangevraagde evaluatie van het ingezette afvalbeleid Van Huisvuil Naar Grondstof (VANG), waarbij zoveel mogelijk vuil wordt hergebruikt. "Hoe heeft de hoeveelheid restafval en grondstoffen zich ontwikkeld sinds de invoering van VANG? Kunnen we deze informatie per dorp krijgen?", schrijft DoeMee aan het gemeentebestuur van Molenlanden.