Campinggast De Put wil landelijke aandacht voor 'probleem arbeidsmigranten op campings'

OTTOLAND • Campinggast op De Put en gepensioneerd jurist Ron van Dijk heeft een brandbrief geschreven naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de gemeente Molenwaard.

Hij brengt met zijn brief het probleem van de recreant die moet wijken voor arbeidsmigranten onder de aandacht van de landelijke politiek.

Van Dijk, inwoner van Gorinchem, verblijft al vijf jaar lang elk seizoen op camping De Put in Ottoland, gelegen langs de N214 in de Alblasserwaard. De camping werd begin dit jaar overgenomen door ondernemer Hans Kramer, die op het terrein 100 tot 150 chalets voor arbeidsmigranten wil realiseren. De ongeveer 120 stacaravans die er nu staan, zouden volgens de plannen kunnen blijven en het gehele park wordt gerenoveerd.

Plaats maken

"De huisvesting van arbeidsmigranten in gewone woningen in woonwijken levert vele problemen op", meldt Van Dijk. Daarom vindt er sinds kort een verschuiving plaats waarover hij zich zorgen maakt. Hij vreest dat recreanten plaats zullen moeten maken voor arbeidsmigranten, waardoor de 'gezellige familiecamping' een ander karakter krijgt.

Camping De Put is volgens hem niet de enige camping waar arbeidsmigranten ondergebracht (gaan) worden. Gemeenten reageren heel verschillend op deze tendens. "Er zijn gemeenten die streng handhaven en boetes opleggen aan campingeigenaren waar illegaal verhuurd wordt aan arbeidsmigranten. Er zijn helaas ook gemeenten die mee gaan in deze gekte en speculanten ruim baan bieden, niet in het minst om zo van een probleem in hun gemeente af te zijn. Er is dus nogal wat rechtsongelijkheid aan het ontstaan voor de recreant en toerist", schrijft Van Dijk.

Goede oplossing

"Moet 'de gewone man' het gelag betalen voor het feit dat we in Nederland het huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten niet adequaat en eenduidig op weet te lossen?", vraagt de gepensioneerde jurist zich af in zijn brief.

Van Dijk adviseert om voor de huisvesting van arbeidsmigranten geen vakantieparken te kiezen waar nog recreanten zitten. "Om de recreatiesector te behoeden voor een domino effect is het mengen van de doelgroepen met recreanten onverstandig. Steeds meer parken zullen onrendabel worden door het vertrek van recreanten."

Tijdelijke regeling

Hij pleit voor een landelijke tijdelijke regeling, die een bevriezing van het plaatsen van arbeidsmigranten op vakantieparken en campings waar recreanten verblijven reguleert, zodat de discussie met alle betrokken partijen de komende twee jaar in alle rust en zorgvuldig plaats kan vinden. Van Dijk hoopt dat de landelijke politiek aandacht zal schenken aan de problematiek die hij schetst in zijn brief.

De plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten op De Put zijn overigens nog niet definitief. De politiek van Molenlanden moet er nog een beslissing over nemen.