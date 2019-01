Nieuwe commissaris van de koning in Utrecht gaat aan Voorstraat in Ameide wonen

AMEIDE • Hans Oosters, vanaf 1 februari de nieuwe commissaris van de koning in de provincie Utrecht, gaat in Ameide wonen.

Hans Oosters is de opvolger van VVD'er Willibrord van Beek, die op 1 februari met pensioen gaat. Aan de Voorstraat 5 in Ameide heeft hij een historisch pand gekocht. "De heer Oosters verwacht komende zomer met zijn gezin naar de door hem aangekochte woning in Ameide te verhuizen", laat een woordvoerster van de provincie weten.

Het gerucht ging dat de provincie het karakteristieke woonhuis gekocht had. Dit klopt niet. "De provincie kent sinds 1954 geen ambtswoning meer. Tot 1954 was Paushuize de ambtswoning voor de zittende commissaris, daarna werd de bestemming van dit pand officiële ontvangst- en werkruimte. Er is dus geen sprake van dat de provincie een woonhuis koopt voor de (toekomstige) commissaris van de Koning."

Bijzonder is dat het pand, het Waterschapshuis, jarenlang al in 'overheidsdienst' was. Het werd in 1760 aangekocht door het toenmalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en destijds grondig verbouwd. Het huis is een Rijksmonument.