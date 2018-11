Groene fair levert 881 euro op voor dorpsboerderij Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • De oudervereniging van Basisschool Giessen-Oudekerk organiseerde vrijdagavond 23 november een succesvolle fair in het gebouw van de school.

Doel van de fair was het inzamelen van geld voor de aanleg van de dorpsboerderij waar binnenkort mee gestart gaat worden. De dorpsboerderij wordt een onderdeel van de groene basisschool die reeds beschikt over een schoolgroentetuin. Tijdens de fair zijn onder andere boerenkool pakketten verkocht waarvan de boerenkool rechtstreeks uit de schoolmoestuin is geoogst door de kinderen van de school. In totaal werd een prachtig bedrag opgehaald van 818 euro.

Zaterdag 1 december wordt gestart met de aanleg van de dorpsboerderij. De verzorging van de dieren en de moestuin is geïntegreerd in de lessen van de Basisschool. De groente wordt vanaf het voorjaar verkocht vanuit een eigen groentewinkel. Hopelijk worden hier binnenkort eieren aan toegevoegd. Vanuit het dorp dragen zeer veel vrijwilligers een steentje bij en dit was ook afgelopen vrijdag weer zichtbaar tijdens de drukbezochte fair.

De aanleg van de dorpsboerderij maakt onderdeel uit van het bewonersinitiatief die zich inzet voor het behoud van de school in het dorp. De signalen worden steeds duidelijker dat zij slagen in deze opzet. Onlangs is door de gemeente een budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar een plan gericht op de bouw van een nieuwe frisse school met daarbij ruimte voor kleinschalige woningbouw.

De basisschool wil een unieke plaats innemen in de regio en richt zich niet alleen op kinderen uit het dorp. De school combineert natuur met onderwijs en kan vanwege het kleinschalige karakter specifiek onderwijs bieden aan de leerlingen. Het motto van de school is niet voor niets 'Klein, maar groots'.

Het onderwijs binnen de school is onlangs zeer positief beoordeeld tijdens een interne audit en ontvangt van alle kanten complimenten over de aanpak en de kwaliteit. De school beschikt over alle benodigdheden die het kind nodig heeft, waaronder tussenschoolse- en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie: www.obs-giessen-oudekerk.nl.