Meer Wasko Kinderopvang in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Wasko Kinderopvang breidt uit met buitenschoolse opvang in Hoogblokland.

Naast de maandag en donderdag opent BSO Hoogblokland ook op dinsdag haar deuren. Deze BSO is nu nog gevestigd in een tijdelijke unit bij de beide basisscholen maar zal in de loop van volgend jaar haar intrek nemen in het nieuwe multifunctionele centrum in Hoogblokland.

"De BSO is een plek waar elke dag iets bijzonders gebeurt, waar kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, vriendschappen sluiten én mooie jeugdherinneringen maken", aldus Marjan Kroon, teamleider Wasko Kinderopvang.

"Kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar zijn volop in ontwikkeling. Daarom organiseren we regelmatig per leeftijdsgroep of per kind passende en uitdagende activiteiten. Het is leuk te zien dat de behoefte groeit. Voor jonge kinderen is het bijvoorbeeld erg leuk en nuttig om buiten te spelen. Het stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen en prikkelt hun fantasie. Bij de oudere kinderen is sporten en spelletjes spelen weer belangrijk. Het vergoot hun zelfvertrouwen, ze leren hoe ze moeten samenwerken én het werkt ontspannend."

Zodra het nieuwe multifunctionele centrum in gebruik wordt genomen, opent ook Wasko een nieuw kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot vier jaar. Ook peuterspeelgroep Kaboutertijd verhuist in 2019 mee naar de nieuwe locatie.

"Het is een prachtige basis voor een intensieve samenwerking met de beide basisscholen bij het vormen van een doorgaande ontwikkelingslijn", vertelt Kroon. "Ook de praktische kant biedt veel voordelen wanneer school, opvang en sport op dezelfde locatie gevestigd zijn."

Inschrijven kan vanaf heden via www.wasko.nl.