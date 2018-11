Vijfheerenlanden tekent COC's Regenboog stembusakkoord

VIJFHEERENLANDEN - Woensdagavond werd voorafgaand aan het politieke slotdebat in Vianen door vertegenwoordigers van D66, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA een handtekening gezet onder het Regenboog stembusakkoord van COC Midden-Nederland.

In het akkoord staan maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie om in de komende raadsperiode van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (Vianen, Leerdam, Zederik) uit te voeren. COC Midden-Nederland vraagt hiermee in aanloop naar de herindelingsverkiezingen op 21 november aandacht voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).



"Ik ben ontzettend blij dat deze partijen ons akkoord hebben getekend. We zien deze partijen als partners voor de komende jaren om voor LHBTI-inwoners van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in actie te komen. De uitslag van de verkiezingen op 21 november is natuurlijk ook erg bepalend, maar we rekenen erop dat ze hun best gaan doen om zoveel punten uit het akkoord te realiseren", aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland. In het akkoord staan maatregelen die betrekking hebben op gemeentelijk beleid, het bevorderen van veiligheid, het ondersteunen van jongeren, kwetsbare groepen en zichtbaarheid.



COC Midden-Nederland nodigde in het voorjaar, bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen, alle politieke partijen binnen haar werkgebied die deelnamen aan de verkiezingen uit om steun te geven aan een Regenboog Stembusakkoord. Dat resulteerde uiteindelijk in getekende akkoorden in 26 gemeenten van Midden-Nederland.



COC Midden-Nederland

Het COC komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Sinds 18 januari 1950 is het COC ook in de regio Utrecht actief. Eerst onder de naam COC Utrecht en later onder de naam COC Midden-Nederland. COC Midden-Nederland is lid van de federatie van COC's en is actief in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Culemborg, Nijkerk en Scherpenzeel. Meer informatie op www.cocmiddennederland.nl.

bron: persbericht COC Midden-Nederland