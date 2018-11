VVD Vijfheerenlanden stelt vragen over ambities Schooldakrevolutie

leerdam • Naar aanleiding van het nieuws maandag dat alle scholen de komende jaren voorzien worden van zonnepanelen, heeft VVD Vijfheerenlanden vragen gesteld aan het college van B&W in Leerdam.

De partij wil weten of het college bekend is met de ambitie van de betrokken stichting Schooldakrevolutie, die achter dit initiatief zit. Er is voor realisatie landelijk een fonds van 100 miljoen euro beschikbaar. VVD Vijfheerenlanden vraagt zich af of er al scholen in deze regio zijn geïnformeerd om hen te betrekken bij dit initiatief. En zo nee, of het college dit nog van plan is. De partij is groot voorstander van het 'volleggen' van de beschikbare daken van scholen in de regio. En vraagt zich af of het ook mogelijk is dat omwonenden kunnen profiteren van het eventuele overschot aan energie. VVD Vijfheerenlanden wil bovendien weten of de gemeente wil helpen bij het eventueel opstellen van een modelregeling tussen scholen en omwonenden om dit mogelijk te maken. De liberalen vragen of het college de kwestie ook wil bespreken met de colleges van Zederik en Vianen.