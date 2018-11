Meedenken over watermaatregelen in Alblasserwaard

KINDERDIJK • Belangstellenden kunnen op maandag 12 november meedenken en discussiëren omtrent twee watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard die op de planning staan.

Het gaat om een plan voor een opening in de Middelkade en een peilverlaging van het Achterwaterschap. De bijeenkomst vindt plaats in De Klok aan de Molenstraat 117 te Kinderdijk en start om 19.30 uur. Aanmelden kan via het e-mailadres A5H@wsrl.nl, maar is niet noodzakelijk.

Op 30 oktober heeft een eerste informatiebijeenkomst over de diverse watersysteemmaatregelen plaatsgevonden in Giessen. Aanleiding is een visie die het bestuur van het waterschap heeft opgesteld voor 2050 om wateroverlast te voorkomen en het aantal te versterken regionale keringen te verminderen. Inmiddels is de verkenningsfase gestart en hoopt het waterschap op input vanuit de omgeving en andere betrokkenen.

Voor meer informatie en nog meer data kan men terecht op de website van Waterschap Rivierenland onder 'werk in uitvoering' en 'Alblasserwaard Visie A5H'. Op 19 en 22 november staan ook meedenktafels gepland. Respectievelijk voor een nieuw boezemgemaal in Groot-Ammers en een afsluitmiddel Achterwaterschap en een afsluitmiddel in de Graafstroom en het verplaatsen van het poldergemaal Laag Blokland.