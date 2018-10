Josephine wint voorleeswedstrijd Prinses Wilhelminaschool Lexmond

LEXMOND • Josephine uit groep 7 heeft dit jaar de voorleeswedstrijd op de Prinses Wilhelminaschool in Lexmond gewonnen.

Na de voorleesrondes voor de Voorleeswedstrijd mochten de winnaars van de groepen 3 tot en met 8 het deze week tegen elkaar gaan opnemen. De leerkrachten zijn ontzettend trots op alle deelnemers die voor de klas en/of de gehele school hebben durven voorlezen!

"Er zijn mooie, leuke en grappige stukken uit diverse boeken voorgelezen, waarbij de kinderen ons helemaal meesleepten in het verhaal door onder meer de emotie goed te laten horen in hun stem en tussentijds het publiek goed aan te kijken," zegt Lotte Smeets. De winnaar van dit jaar is Josephine uit groep 7.