Telefooncirkel Giessenlanden breidt uit naar Molenwaard

MOLENLANDEN • Onlangs is er vanuit de Seniorenraad van Giessenlanden het initiatief genomen om voor alleenwonende inwoners van Giessenlanden een telefooncirkel op te starten. Met ingang van heden is het ook voor alleenwonende inwoners van Molenwaard mogelijk om zich hiervoor aan te melden.

Zelfstandig met een beetje toezicht, dat is de Telefooncirkel. Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje van alleenwonende mensen. Een vrijwilliger is het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op de lijst en zo verder. De vrijwilliger komt in actie bij 'geen gehoor', bijvoorbeeld door de familie of huisarts in te schakelen.

"Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat", meldt welzijnswerker Claudia Straathof. "Mocht er wat zijn, dan sta je er immers niet alleen voor. Voor alleenwonenden is die vinger aan de pols soms niet vanzelfsprekend. De telefooncirkel ondervangt dat op een mooie, eenvoudige manier."

In Giessenlanden zijn er al enkele enthousiaste vrijwilligers, maar om dit mooie initiatief ook verder te kunnen uitbreiden binnen heel Molenlanden, is men nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Molenwaard.

Wie wil deelnemen aan de telefooncirkel of zich als vrijwilliger wil inzetten voor de Telefooncirkel, kan contact opnemen met Arie Slob via 0183-581331 of via mrarieslob@hetnet.nl.