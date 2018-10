'Tijdens de evensong hoef je even niets'

• Rienk Bakker is cantor en organist in de Grote Kerk. (Foto: aangeleverd)

VIANEN • De cantorij van de Grote Kerk in Vianen voert zondag 28 oktober voor de tweede keer een choral evensong uit. "Het format is eeuwenoud, maar tegelijk heel eigentijds", zegt dirigent Rienk Bakker.

Waar het kerkbezoek alom terugloopt, winnen choral evensongs aan populariteit. Organist en cantor Rienk Bakker van de Grote Kerk in Vianen sluit heeft wel een idee hoe dat komt: "De evensong is heel laagdrempelig. Het is geen kerkdienst en geen concert. Je hoeft als luisteraar even niets. Je kunt gedeelten meezingen, maar alleen luisteren is ook prima. Ik was dit voorjaar in Cambridge ter inspiratie. Daar is er elke avond een evensong voor de studenten, om bij te komen van de hectiek van de dag en zich voor te bereiden op de avond. Het is een meditatief moment."

Trend

De Grote Kerk in Vianen sluit graag aan bij deze trend. Meerdere keren per jaar staat er een choral evensong op het programma, meestal ingevuld door musici van buiten. Twee jaar geleden nam de cantorij voor het eerst een uitvoering voor haar rekening en komende zondag gebeurt dat voor de tweede keer. "Eén keer per twee jaar is goed haalbaar voor ons", zegt Bakker, die sinds 2012 aan de Grote Kerk verbonden is.

Een vriend wees hem destijds op de vacature bij de cantorij, die al tientallen jaren actief is in de Grote Kerk. "Ik woonde toen nog in Zeist. Toen ik na mijn sollicitatiegesprek terug was gereden en net mijn auto had geparkeerd, werd ik al gebeld dat ik mocht komen. Het klikte van beide kanten meteen erg goed", lacht Bakker, die inmiddels in Houten woont.

Vrije invulling

Om terug te komen op het Engelse avondgebed oftewel de evensong: "Het mooie eraan is dat de invulling heel vrij is. Standaard elementen zijn de lofzang van Maria en van Simeon, maar daar zijn heel veel verschillende uitvoeringen van mogelijk. Samen met Willem Bams, voorzanger en lector, hebben we gezocht naar een invulling die bij ons past. Ook de gedeelten die meegezongen kunnen worden, zijn haalbaar voor het grote publiek. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich aangesproken en welkom voelen."

Programma

Dat alles heeft geleid tot een programma met onder andere het Magnificat en Nunc Dimittis van Frank Henry Shera (1882-1956) en de Preces and Responses van Micheal Cowgill. De anthem is het prachtige koraal There's a wideness in Gods mercy.

Naast de cantorij onder leiding van Rienk Bakker en voorzanger en liturg Willem Bams werkt Reitze Smits mee als organist.

Het Engelse avondgebed in de monumentale kerk aan de Voorstraat 110 begint om 16:00 uur.