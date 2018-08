Meer water door de Lek vanwege dreigende verzilting

REGIO • Rijkswaterstaat laat de komende dagen meer water door de Lek stromen. Die maatregel wordt genomen om de toenemende verzilting bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen tegen te gaan.

De stuw bij Hagestein zal deels open worden gezet, zodat er 30 kuub water per seconde kan worden doorgelaten, in plaats van de huidige acht kuub per seconde. Deze extra kuubs worden grotendeels ingelaten via de Bernardsluizen bij Tiel. Dit leidt tot hinder voor de scheepvaart in de Bernardsluizen, die vanwege de veiligheid gestremd zijn. Schepen komende uit Duitsland kunnen via de Neder-Rijn in de richting Amsterdam varen. Rijkswaterstaat gaat de komende tijd de effecten meten.