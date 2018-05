Molenwaard reikt cheques uit voor ontwikkeling toerisme

WIJNGAARDEN • Vijf cheques reikte wethouder Paul Verschoor van de gemeente Molenwaard dinsdag uit om het toerisme in de streek een duw in de rug te geven.

De grootste bijdrage, 15.000 euro, was voor het initiatief De Gespreide Herberg, gericht op de realisatie van duurzame vakantiehuizen in de streek. Aan de jaarlijkse verlichting van de Kinderdijkse molen schonk de gemeente 10.000 euro. Het geld wordt besteed aan de vervanging van de armaturen.

"Die zijn al tientallen jaren oud en met de nieuwe led-verlichting besparen we ook fors op energieverbruik", lichtte Peter van den Boogaard, vrijwilliger van speeltuinvereniging Balkengat toe. Samen met belangenvereniging Kinderdijk en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk had de vereniging het verzoek ingediend.

Wandelroutes

Twee wandelroutes kregen ook een bijdrage. De eerste is opgezet door dorpsoverleg Wijngaarden. Teus Koorevaar: "We hebben een route van ongeveer dertien kilometer uitgezet. In de bijbehorende beschrijving vinden wandelaars informatie over de natuur, boerderijen en de geschiedenis van ons dorp. We gaan deze onder meer bij de VVV promoten."

In Streefkerk heet de nieuwe wandelroute 'Zo gaan de wieken'. De wandeling van zo'n tien kilometer voert dan ook langs de zeven molens. "Maar ook onze prachtige kerk en natuurgebied De Kooi komen aan bod", vulde Arie van Werkhoven van bewonersoverleg Streefkerk aan. "Ook wij geven in de beschrijving meer informatie over wat er te zien is."

Gasterij De Donk

De twee initiatieven kregen respectievelijk 1500 en 660 euro. Voor de opzet van de site nieuwpoort.nu kreeg ondernemersvereniging Nieuwpoort-Langerak 1100 euro. Annemieke van As: "Het wordt een platform om toeristen digitaal informatie over onze stad te bieden."

De laatste subsidie van 3375 euro was voor Gasterij De Donk, die het geld wil gebruiken voor elektrische laadpalen en een servicepunt voor fietsers. "Er komen bij ons vele fietsers langs en wij willen hen de gelegenheid geven hun fiets op te laden, water te tappen en eventueel een band te plakken."

Fonds

Het geld is afkomstig uit het fonds Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling Molenwaard 2018. Om de ontwikkeling van recreatie en toerisme en het behoud en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in Molenwaard te stimuleren heeft de gemeente dit fonds in het leven geroepen. "In december vindt een tweede tranche plaats", sloot wethouder Paul Verschoor af. "Verzoeken daarvoor kunnen bij de gemeente ingediend worden."