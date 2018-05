Uitbreiding hervormde kerk Meerkerk stilgelegd door hoge kosten archeologisch onderzoek

MEERKERK • De werkzaamheden om de hervormde kerk uit te breiden liggen al weken stil; de oorzaak zijn de hoge kosten van het archeologisch onderzoek. Het gemeentebestuur is in afwachting van een gewijzigd uitbreidingsplan om de werkzaamheden voort te zetten.

Dat de bouwwerkzaamheden stilliggen was voor ChristenUnie-fractievoorzitter Kees Matsinger maandagavond tijdens de informatievergadering aanleiding om kritische vragen aan het college van Zederik te stellen. "De kosten van het archeologisch onderzoek zijn extreem hoog en niet op te brengen door de kerk. Wij hebben begrepen dat u een verzoek om ontheffing van dit onderzoek heeft afgewezen. Waarom heeft u dit gedaan?"

Volgens Matsinger draait het om een oude begraafplaats. "Daar kom je steeds hetzelfde tegen. Een herbegraving van de menselijke resten zou veel minder kosten. De indruk wordt nu gewekt dat de gemeente de kerk nergens in tegemoet wil komen. De hervormde gemeente wordt nu sterk geremd in haar ontwikkeling."

Kans is nihil

Die indruk herkende wethouder Maks van Middelkoop zeker niet. "Het verlenen van een ontheffing is niet aan ons, maar aan partijen als de landelijke overheid. Navraag heeft ons al geleerd dat de kans dat die wordt verleend nihil is. Dat kunnen we bij voorbaat al vergeten."

De wethouder en burgemeester André Bonthuis zijn steeds in overleg geweest met het kerkbestuur en de bouwcommissie. "We hebben diverse scenario's besproken. Eén daarvan is het ruimen van de historische graven. We waren er allen van overtuigd dat dit niet gewenst is, zeker omdat er geen ontheffing zal komen. Het brengt te grote risico's met zich mee."

Archeologische vondsten

Om de uitbreiding van de kerk - nodig omdat de hervormde gemeente al jarenlang kampt met ruimtegebrek - toch mogelijk te maken, zullen er gewijzigde bouwplannen op tafel moeten komen. "Die zullen waarschijnlijk ook bij als raad op tafel komen. Wij doen er alles aan om het zo snel mogelijk op de agenda te krijgen. Daarnaast onderzoeken we nu of we een financiële bijdrage kunnen leveren aan het in beeld brengen en digitaal vastleggen van de archeologische vondsten."

Kees Matsinger uitte in reactie hierop zijn bezorgdheid dat er weer een lange procedure gevolgd zou moeten worden. Van Middelkoop: "We hebben er bij het kerkbestuur op aangedrongen zoveel mogelijk binnen de kaders van het huidige plan, waarvoor goedkeuring is, te blijven. Een compleet nieuw uitbreidingsplan hebben we sterk afgeraden. We zijn nu in afwachting van de gewijzigde bouwplannen."

Waarschuwing

Ook de burgemeester reageerde nog op de opmerkingen van de ChristenUnie-fractievoorzitter: "Het uitgangspunt is nu eenmaal dat de verstoorder het archeologische onderzoek bepaalt. Het kerkbestuur wist dit en vooraf was al aangegeven dat er het één en ander gevonden zou kunnen worden, zoals de houten kerk die ooit op deze plek gestaan heeft. Ondanks die waarschuwing is men toch doorgegaan. Nu het huidige plan doorzetten zou zulke enorme kosten met zich meebrengen dat het hele plan in gevaar komt."

Geurt Mouthaan