Feestje voor honderdjarige Annie Huisman uit Ameide

AMEIDE • In Open Vensters werd maandag alles uit de kast gehaald om de honderdste verjaardag van Annie Huisman op gepaste wijze te vieren.

Zowel de huiskamer van haar woongroep als de lounge, waar het feestje werd gehouden, waren versierd. Als middelpunt van de belangstelling wist Annie Huisman zich omringd door haar vier kinderen en enkele kleinkinderen. In gezelschap van haar dochter en kleinkind was haar oudste dochter speciaal uit Australië overgevlogen om van de partij te kunnen zijn.

Huisman is in 1918 geboren in Malang, een stad op het eiland Java. Ze groeide daar op en na haar verhuizing naar Manado, op Celebes, leerde ze haar man kennen. Samen met hem nam ze restaurant Wilhelmina over. In de Tweede Wereldoorlog werd het eiland bezet door de Japanners. Haar man verbleef jaren in krijgsgevangenschap, terwijl Annie overleefde doordat zij en haar dochter werden opgenomen door de inlandse bevolking. Na het einde van de bezetting hebben ze het restaurant nog een tijdje gerund. Omdat ze hun Nederlanderschap niet op wilden geven moesten ze Indonesië op last van president Soekarno in 1957 verlaten. Met hun vier kinderen verhuisden ze naar ons land. Achtereenvolgens woonden ze onder andere in Abcoude, Dordrecht en Groot-Ammers. Vier jaar geleden werd ze liefdevol opgenomen in een van de appartementen van Open Vensters.

Tegenwoordig maakt ze deel uit van een woongroep, waar ze zich erg op haar gemak voelt. Maandagmorgen kreeg ze bezoek van burgemeester André Bonthuis, en aansluitend werd ze verrast met een high tea en Indische getinte hapjes.