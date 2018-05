Yad Vashem onderscheiding voortaan in museum Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De Yad Vashem onderscheiding die het het echtpaar Gerrit en Co van de Werken uit Groot-Ammers vorig jaar postuum kreeg, werd zaterdag overhandigt aan de Historische Kring Nieuwpoort.

Het echtpaar Van de Werken ontving de onderscheiding voor het redden van een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog. Piet en Henny Kortleve, familieleden van het kinderloze echtpaar Van de Werken, schonken in overleg met de overige familieleden de onderscheiding aan de Historische Kring.

"Daar hoefden we niet lang over na te denken", vertelt Piet Kortleve. "We waren het er allemaal over eens dat het geen zin heeft om dit thuis in de brandkast te doen. Op deze plek kan iedereen hem zien en worden we herinnerd aan wat zij deden in de oorlog. Dat is iets dat we niet moeten vergeten."

Vitrine

Zaterdag vond de officiële overdracht en de onthulling van de vitrine met de Yad Vashem onderscheiding plaats in het museum van de Historische Kring, in het stadhuis te Nieuwpoort. Achter glas zijn de medaille, de oorkonde en foto's te zien. Op één daarvan, afkomstig van de familie Bikker, is het Joodse meisje zelf te zien, gefotografeerd tijdens de bevrijding. Zij leeft nog steeds en woont al jaren in Israël.

Joke van Leeuwen van Historische Kring Nieuwpoort memoreerde aan de inzet van vele inwoners van Groot-Ammers tijdens de Tweede Wereldoorlog om bedreigde mensen op te vangen. "Het ging om 180 personen", vertelde ze. "Van hen waren er dertig Joods. Het draaide niet alleen om de inwoners die hen onderdak gaven. Ook anderen die ervan wisten en wie sommigen een andere mening waren toegedaan, hielden hun mond. Deze onderscheiding is dan ook eigenlijk voor iedereen."