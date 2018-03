ThuisinBouwen uit Meerkerk heeft de mooiste koffiecorner van Nederland

MEERKERK • De mooiste koffiecorner van het land bevindt zich in Meerkerk, in het pand van ThuisinBouwen. Dat bepaalden meer dan 13.000 stemmers in een landelijke verkiezing voor ‘Koffiecorner van het Jaar’. Aart Jan Post nam de prijs in ontvangst tijdens de feestelijke uitreiking. “De ontmoeting rondom de koffie vinden we belangrijk. Daarom besteden we daar extra aandacht aan. Dat we de landelijke prijs in ontvangst mochten nemen, is hiervoor een mooie erkenning.”

Zakelijk koffieleverancier Fortune Coffee initieerde de verkiezing en reikte de prijzen uit. De hoofdprijs van de landelijke verkiezing is een luxe verzorgde lunch voor het hele bedrijf.

ThuisinBouwen kwam met een overtuigende score als winnaar uit de bus.