Bijzonder muzikaal jubileumconcert Graafstrooms Fanfare

MOLENAARSGRAAF • Dit jaar viert Graafstrooms Fanfare het 90-jarig jubileum. Dit gebeurt onder andere met een bijzonder jubileumconcert in de tent van de Oranjevereniging op woensdagavond 25 april.

De jubilerende muziekvereniging wil het feest graag samen vieren met andere muzikanten en muziekverenigingen uit de regio. We stellen Wim Vulto van Graafstrooms Fanfare enkele vragen over deze bijzondere muzikale manier om het jubileum te vieren.

1. Waarom kiezen jullie voor deze bijzondere invulling met gastmuzikanten?

Wim: "We willen graag ter gelegenheid van ons jubileum een concert met een groot orkest geven en omdat we goede banden goede banden onderhouden met onze zusterverenigingen hebben we hen uitgenodigd mee te doen. Daarnaast leek ons dit een goede gelegenheid om weer in contact te komen met oud-leden."

2. Hoeveel gastmusici en groepen hebben zich al aangemeld?

Wim: "We hebben op dit moment zo'n vijftien aanmeldingen van individuele muzikanten, die mee willen komen spelen. De aanmelding van eventuele verenigingen ligt nog als vraag bij de diverse besturen."

3. Hoeveel belangstellenden kunnen zich aanmelden?

Wim: "In principe kunnen er veel muzikanten meedoen, we beschikken immers over de grote feesttent van de Oranjevereniging van Molenaarsgraaf/Brandwijk. Het is nog mogelijk om aan te melden via secretariaat@graafstroomsfanfare.nl of via de website www.graafstroomsfanfare.nl/jubileumconcert."

4. Kunnen jullie een kijkje geven in het programma van het jubileumconcert?

Wim: "We hebben een jubileumcommissie opgericht, die nauw samen werkt met onze muziekcommissie. Zo hebben we al een leuk programma samengesteld, waar plaats is voor zowel concertmuziek als pop en zowel ongestemd als gestemd slagwerk. Bovendien werken we samen met een zangeres. De belichting en het geluid worden door een professioneel bedrijf verzorgd, dat ook de inmiddels zeer populaire muziekgroep 'Niks aan de zeis' ondersteunt. Deze band zal ook het tweede deel van de avond verzorgen, zodat we ervan overtuigd zijn dat de avond aantrekkelijk zal zijn voor jong en oud met een brede muzieksmaak."

5. Veel muziekvereniging hebben het moeilijk tegenwoordig. Hoe gaat het met Graafstrooms Fanfare? Halen jullie de 100 jaar of wordt het voortbestaan bedreigd?

Wim: "Graafstrooms Fanfare heeft een zeer actief wervingsbeleid, vooral op de basisscholen binnen de voormalige gemeente Graafstroom. Verder hebben we een zeer actieve opleidingscoördinator, die dit alles op een bijna professionele manier ondersteunt. We zijn een hechte club van jongere, maar ook wat oudere muzikanten die elkaar veel gunnen en actief bij vrijwel alle activiteiten betrokken zijn. We blijven met ons ledental al tientallen jaren zweven zo tussen de 40 en 50 leden. Ook dit jaar is er nog steeds een best goede instroom van nieuwe leden voor onze slagwerk- en blazersopleidingen."