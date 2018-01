Esmée Meijdam zet sportproject op in krottenwijk Zuid-Afrika

LEERDAM/HEI- EN BOEICOP • Alle mogelijke sportattributen zijn welkom bij Esmée Meijdam uit Leerdam. De verzorgster en lid van Vrouwen 2 van voetbalvereniging HSSC'61 uit Hei- en Boeicop gaat deze gebruiken bij het sportproject dat ze op gaat zetten in Zuid-Afrika.

Een half jaar lang verruilt de jonge Leerdamse het ouderlijk huis voor een krottenwijk in Wellington, een stad in de buurt van Kaapstad. Daar gaat ze onder de vlag van de organisatie NorSa Community Care sportactiviteiten voor jong én oud opzetten. "Er wordt daar nu alleen maar voetbal aangeboden en ik wil dat uitbreiden met andere sporten, zoals rugby, tennis en atletiek", vertelt ze. "Tegelijkertijd hoop ik mensen daar op te leiden om het van mij over te nemen als ik weer terugga naar Nederland."

Sport inzetten om de inwoners van deze krottenwijk te bereiken en zo een positieve bijdrage aan hun leven te leveren, dat is het doel. Esmée. "Samenwerken, discipline, plezier, het zijn allemaal dingen die bij samen sporten horen en die een steentje kunnen bijdragen om te voorkomen dat ze kiezen voor drugs en criminaliteit. Daarbij richt ik me op kinderen, maar als zij op school zitten ook op hun ouders."

Losgelaten

Haar eerste kennismaking met het Afrikaanse land was zeven jaar geleden; met een groep jongeren uit de kerk ging ze toen op werkvakantie naar Zuid-Afrika. "Het heeft me nooit meer losgelaten", lacht Esmée, in het dagelijks leven docent Lichamelijke Opvoeding. "Mijn contract loopt in maart af; dat was voor mij het moment om te zeggen: 'Het is nu of nooit'."

"Ik heb er heel veel zin in, maar vind het ook eng. Zuid-Afrika is niet één van de veiligste landen. Mede daarom heb ik via de opleiding Lichamelijke Opvoeding, die ik zelf heb gevolgd, gevraagd heb of er andere studenten mee willen gaan. Zoals het nu er naar uitziet komen er een deel van het half jaar twee jongens ook naar Wellington."

Container

Ze reist niet met lege handen af. Een complete container met spullen gaat per schip naar Wellington. Spullen om de kubieke meters op te vullen zijn van harte welkom. "Daarom hoop ik dat sportverenigingen en particulieren kijken of ze spullen hebben liggen waar ze niets meer mee doen. Ik kan ze heel goed gebruiken. Het maakt niet uit van welke sport."

"Sportkleding is niet nodig, of het moeten tenues zijn voor een compleet team. En een financiële bijdrage is ook welkom. Er is een veld voor de activiteiten, maar voor de aankleding daarvan of voor andere randzaken heb ik waarschijnlijk nog wel geld nodig."

Overmaken

Het overmaken van geld kan via NL95RABO 0358478723, ten name van Stichting Baie Dankie Holland, ter attentie van Sports Mee. Voor meer informatie: sportsmeeproject.wordpress.com.

Geurt Mouthaan