Ontwerptracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht ter inzage

PAPENDRECHT • De plannen voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht liggen van 11 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om formeel op de plannen te reageren.

Op woensdag 24 januari 2018 organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst bij ASVZ in Sliedrecht. Bezoekers kunnen van 16.00 tot 21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.



Minister Van Nieuwenhuizen heeft eind december 2017 het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpsaneringsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht ondertekend. De handtekening markeert een belangrijke stap voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drechtsteden.



Vergroten capaciteit

Rijk en regio werken samen aan dit project. Door de realisatie van een derde rijstrook vergroten we de capaciteit van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Dat zorgt voor een betere doorstroming op de A15 en het vermindert het sluipverkeer over regionale en lokale wegen in met name Papendrecht en Sliedrecht.



Extra rijstrook

Om de doorstroming te verbeteren, komt op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook die functioneert als weefvak. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen is gecombineerd. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. In het OTB staat in detail hoe de uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht eruit komt te zien.



Het ontwerptracébesluit en alle bijlagen liggen in de regio onder meer ter inzage in het gemeentehuis van Papendrecht aan De Markt 22 in Papendrecht.