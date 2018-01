De Boezem Boys: 'Zingen is maar bijzaak'

NOORDELOOS • Met het uitbrengen van een kalender en een optreden in Paradiso in Amsterdam werken de twaalf mannen en die ene vrouw van De Boezem Boys uit Noordeloos tegelijkertijd aan twee van hun belangrijkste doelen: naast het zingen aparte dingen doen én streven naar landelijke bekendheid.

Beide wapenfeiten staan gepland voor deze maand; op zondag 14 januari komen de Noordelose zangers en dirigent Marlous Luiten rond 18.00 uur op de planken in de kleine zaal van de Amsterdamse poptempel. "We nemen daar deel aan een soort korenfestival, waarbij de beste koren van Nederland optreden", licht Marlous toe.

Een bijzondere prestatie, gezien het feit dat het nog maar een paar jaar geleden is dat een aantal Noordelose mannen voor de eerste keer bij elkaar kwamen om gezamenlijk hun stemmen te verheffen.

Tatoeageshirts

Dat ze zingen, daarmee zijn ze zeker niet de enigen. Een slordige 1,7 miljoen Nederlanders zingt in een koor of een ander muziekgezelschap. De Boezem Boys vormen in dat grote geheel wel een prettige gestoorde afwijking. Ze blijven ver van de klassieke kooroutfit of gedragen meerstemmige zang. Gehuld in overalls - speciaal geprepareerd om in één keer uit te kunnen gooien tijdens een act - en tatoeageshirts gaan ze de podia op.

Een niets vermoedende vrouwelijke bezoeker kan zomaar het podium op getrokken worden om speciaal toegezongen te worden. Lol maken, de zaal entertainen en samen muziek maken; in die volgorde van belangrijkheid zijn ze bezig met hun hobby. "Zingen is maar bijzaak", lacht Tim Selders, een van de koorleden. "Het is een koor én een 'Bedenk allerlei rottigheid-vereniging'."

Hard werken

Hij vertelt er samen met zijn collega-zangers over het in de kantine van Autobedrijf Bikker in Noordeloos; de aangrenzende werkplaats is de oefenruimte waar de mannen één keer in de twee weken bij elkaar komen. Het is een bont gezelschap wat betreft hun dagelijkse werkzaamheden. De belangrijkste eigenschap, naast het feit dat het allemaal mannen zijn, is dat ze allemaal Noordeloos hun woonplaats noemen. "Bijzonder is dat we ons hele leven al samen in een dorp wonen, maar dat we door het koor elkaar veel vaker echt ontmoeten."

Veel lachen en grappen maken zijn ingrediënten die onlosmakelijk met De Boezem Boys verbonden zijn. Tegelijkertijd combineren ze dat wel met de drive om de beste te zijn. Hard werken om het niveau van hun zangkunsten en hun presentatie op het podium steeds een stapje hoger te brengen, de mannen zijn er zeker niet vies van.

En ze zijn ervan overtuigd dat ze ook stappen zetten. Jan-Piet Bikker, eigenaar van de oefenruimte, stelt zelfverzekerd: "Dus je hebt ons zien optreden hier in het dorpshuis? Inmiddels zijn we zeker anderhalf keer zo goed."

Prijzenkast

Nog een goed voorbeeld van het zelfvertrouwen: er staat in de werkplaats op een prominente plek al een prijzenkast, waarin nu één kleine award staat. Hij is zo geconstrueerd dat-ie heel makkelijk groter gemaakt kan worden, mocht het aantal prijzen groter worden dan de beschikbare ruimte.

Het is eerlijk gezegd af en toe lastig om feit en fictie bij de opmerkingen van de Boezem Boys-mannen uit elkaar te houden. Neem de opbrengst van de kalender die ze maken: met een stalen gezicht vertellen ze dat die naar een goed doel gaat, een vereniging voor doven en slechthorenden. Een bijzondere keuze voor een koor, maar na enig doorvragen blijkt het toch echt zo te zijn. "En de oplage wordt 10.000 stuks."

Het staat er zwart op wit, maar honderd procent zekerheid durft schrijver dezes niet te geven.

Koud

Overigens: die kalender is één van de ondernemingen waarmee De Boezem Boys hun zangactiviteiten aanvullen met andere zaken om hen van de straat te houden. Onlangs gingen ze voor de foto te water. "Man, wat was dat koud. We hadden het eigenlijk in de zomer gepland, maar dat kregen we niet voor elkaar."

Je vraagt je na een drie kwartier praten met de mannen wel af hoe je als enige vrouw zo'n gezelschap muzikaal in toom houdt. Een vraag waar Marlous maar kort over na hoeft te denken voor ze met een grote glimlach antwoord geeft. "Ik ben ook dirigent van een koor met honderd kinderen; daar kun je het heel goed mee vergelijken."

Top

Bij het weglopen is het praten en het lachen verdwenen; vanuit de werkplaats klinken de eerste oefeningen om de stemmen op te warmen. Want al is zingen maar bijzaak, De Boezem Boys zijn vast van plan om hun zangkwaliteiten voor de volle honderd procent te gebruiken om de top van de Nederlandse koorwereld te halen!

Bestellen van de kalender kan via de koorleden of info@boezemboys.nl.

Geurt Mouthaan