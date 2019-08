Jens Bassa 39e in Hamburg

HAMBURG/GOUDRIAAN • Nieuweling Jens Bassa is afgelopen weekend 39e geworden in de Euro Eyes Young Classic in Hamburg.

Vrijdag verliep de ploegentijdrit niet vlekkeloos. De zeventiende tijd betekende voor de Goudriaanse renner de 91e plaats.

In het criterium (28e), de individuele tijdrit (9e) en de klassieker (12e) ging het zaterdag en zondag een stuk beter.