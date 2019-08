Simply Green: zevende nationale titel op rij

MONTFOORT/BRANDWIJK • Simply Green is zaterdag in Montfoort voor de zevende keer op rij (!) kampioen geworden in de nationale competitie Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO. De vijfde plaats was voldoende om de titel zeker te stellen.

Achter het stuur van Simply Green zat ditmaal een gastrijder in de persoon van Wijnand Korevaar. Met 104,62 meter in de kwalificatierun plaatste hij zich net niet voor de finale. Simply Green eindigde op P5, maar de vreugde was er niet minder om.

In de finale won Steel to Steal met een afstand van 101,92 meter, voor The Mystery met 100,15 meter en Erik Peeters met 97,04 meter.

Tussenstand na elf van de dertien wedstrijden: 1. Simply Green, 207 punten (kampioen); 2. Erik Peeters, 152 punten; 3. Secret of the Valley, 150 punten.

Erelijst

De erelijst van Simply Green neemt indrukwekkende vormen aan. Ook in 2010 en 2011 won het groene gevaarte de nationale competitie en vanaf 2013 dus zeven keer op rij. Daarnaast werd Simply Green in 2010 en 2015 Nederlands kampioen, in 2015 ook Europees kampioen en Puller of the Year in 2010. In de competitie werden dit jaar maar liefst acht van de tot nu toe elf verreden wedstrijden gewonnen.

Thuiswedstrijd

Zaterdag 17 augustus rijdt Simply Green voor eigen publiek. Dan staat de 'thuiswedstrijd' in Hoogblokland op het programma.