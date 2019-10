Expositie Schooltijd in Termei groot succes

• Oud-leerling Klaas van Oort, die de school in de jaren 40 bezocht en een oud-leerlinge Gerda van Gelderen-Mesker, die in 1989 op school zat, openden beiden de expositie.

AMEIDE • Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 oktober, de week waarin ook de jaarlijkse Paardenmarkt valt, vond in de Sionkerk te Ameide de expositie Schooltijd in Termei 1940-2000 plaats. De commissie mocht in die periode ruim 2700 bezoekers begroeten.

Zij konden genieten van groepsfoto's, documentatie en attributen die in die periode in het kleuter- en lager onderwijs werden gebruikt. Ook was er een miniatuur klasje te zien. De expositie werd verder verlevendigd met een heus schoolklasje en filmbeelden. Het was één grote reünie. De commissie is blij met de getoonde belangstelling. Het was overweldigend.