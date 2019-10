Doe Mee! Molenlanden stelt vragen over juridische haalbaarheid vloekverbod

Portrait of an angry driver yelling in his car

MOLENLANDEN • Is het onlangs vastgestelde vloekverbod in de gemeente Molenlanden wel juridisch haalbaar? Die vraag stelt Doe Mee! Molenlanden aan burgemeester en wethouders.

Vorige week heeft de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Inclusief een vloekverbod; afgezien van Doe Mee! Molenlanden stemden alle andere partijen hiermee in. Vervolgens is hier in de (landelijke) media de nodige ophef over ontstaan.

'Diverse rechtsgeleerden geven aan dat het strijdig is met de vrijheid van meningsuiting zoals die in de grondwet is opgenomen', stelt de grootste coalitiepartij. 'Ze geven tevens aan dat boetes op grond van dit verbod, wanneer dit voor de rechter komt, geen stand zullen houden. Dit mede door de verwijzing naar de grondwet in het artikel.'

Absolute zekerheid

Op basis daarvan wil Doe Mee! met 'absolute zekerheid' weten de APV wel of niet strijdig is met de grondwet. De partij vraagt het college daarom hoe juridisch houdbaar het vloekverbod is. 'Bent u bereid om de APV juridisch te laten toetsen, specifiek het artikel 3.16, het vloekverbod? En bent u bereid om de gehele vastgestelde APV aan het ministerie van BZK voor te leggen om deze te laten toetsen? En zo nee, waarom niet?'