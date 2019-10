Statenfracties: Qbuzz mag reizigers niet laten staan

REGIO • SP, CDA, CU/SGP, GroenLinks en de PVV hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur over de te volle bussen en treinen bij Qbuzz.

Via reizigers, medewerkers en kranten bereiken deze fracties steeds vaker verontrustende berichten: de treinen en bussen (vooral bus 387 van Utrecht naar Gorinchem) van Qbuzz zijn zo vol dat ze onderweg reizigers op stations achterlaten en zelfs haltes overslaan. Deze reizigers moeten hierna op de eerst volgende reguliere lijndienst wachten, en hopen dat deze niet óók overvol is. De fracties trekken hierover aan de bel. "Dit kan zo echt niet", is hun reactie.

De fracties zijn eensgezind: Qbuzz moet dit gewoon oplossen en het belang van reizigers voorop stellen. Iedere reiziger moet meekunnen met het OV, als de bus keer op keer vol is zijn er dus extra bussen nodig. De fracties zijn teleurgesteld dat deze extra bussen zo lang op zich hebben laten wachten. Zij vragen het provinciebestuur actie te ondernemen richting Qbuzz om te zorgen dat alle reizigers in de toekomst gewoon mee kunnen.