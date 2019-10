Extra geld voor nieuwe bibliotheek in Noordeloos

MOLENLANDEN • Minister Ingrid van Engelshoven heeft op maandag 7 oktober bekend gemaakt dat de gemeente Molenlanden de komende drie jaar extra geld krijgt voor het realiseren van een bibliotheek in Noordeloos en het versterken van al bestaande voorzieningen.

De minister maakte dit bekend tijdens de feestelijke opening van een bibliotheek in Wognum. Johan Quik (wethouder cultuur) en Ankie Kesseler (directeur-bestuurder van Bibliotheek AanZet) waren hierbij aanwezig.

Extra impuls

Wethouder Quik is zeer verheugd over deze financiële ondersteuning. "Uit gesprekken met inwoners weten we dat een bibliotheek in Noordeloos echt gemist wordt. En met een versterking van bestaande voorzieningen, zoals bijvoorbeeld in Arkel en Giessenburg, kunnen we alle inwoners van jong tot oud een meer volwaardige bibliotheekvoorziening bieden. Dat is ons doel! De financiële toekenning is zeker een extra stimulans om door te gaan met onze plannen, die we samen met de Bibliotheek AanZet én onze inwoners gaan realiseren."

Ontzettend blij

"Wij zijn ontzettend blij met de toekenning van deze extra subsidie" aldus Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet. "Dit geeft ons de mogelijkheid om samen met de inwoners van Noordeloos, partners en de gemeente te bouwen aan een duurzame bibliotheekdienstverlening voor Noordeloos en gemeente Molenlanden. Een eigentijdse plek in de buurt waar alle inwoners van Noordeloos kunnen leren, werken, waar je anderen kunt ontmoeten of waar je komt om te ontspannen. We inspireren onze bezoekers, we verrijken hun kennis en versterken hun netwerk door ontmoetingen."

Extra subsidie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt geld beschikbaar voor gemeenten met concrete plannen om een bibliotheekvoorziening te creëren of te versterken. Dit om de bereikbaarheid van de openbare bibliotheek in het landelijk gebied te verbeteren. Samen met de Bibliotheek AanZet diende de gemeente een subsidieverzoek in. Nu met de toekenning kunnen zij samen verder met het uitwerken van de plannen om inwoners een bibliotheekvoorziening dichtbij te bieden.

Op de foto staan v.l.n.r. Johan Quik (wethouder cultuur), Lodewijk Asscher (PvdA), Ingrid van Engelshoven (minister cultuur), Ankie Kesseler (directeur-bestuurder Bibliotheek AanZet).