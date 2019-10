Koor Eensgezindheid Oud Alblas luidt de noodklok

OUD-ALBLAS • De christelijke gemengde zangvereniging Eensgezindheid luidt in een huis aan huis schrijven aan alle inwoners van Oud-Alblas de noodklok.

Zoals bij zovele koren slaat ook hier de vergrijzing toe en is er niet of nauwelijks aanvulling van jongere stemmen.

Aan de dirigent Wim de Penning ligt het niet, want bij zijn andere koren (Bethel kerkkoor Zwijndrecht en zijn zangvereniging in Kockengen) bruist het koor van enthousiaste leden en beiden tellen circa 70 leden. Ook in Mijdrecht, waar hij vast aangestelde cantor-organist is, is de toeloop bij de cantorij en het jongerenkoor goed te noemen.

Wim is virtuoos op orgel, piano en synthesizer en heeft daarnaast twee versies van een Hauptwerk orgel: één thuis en één voor op reis bij concertbegeleidingen. Hij verzorgt ook via zijn firma Wipesoft onder andere cd-opnamen en cd uitgaven.

Volgend jaar bestaat Eensgezindheid 75 jaar en als de toestroom van leden niet op gang komt dan zal het bevrijdingsconcert dat op 1 mei 2020 gepland staat, het laatste concert van Eensgezindheid betekenen.

Het koor stelt zich open voor projectzangers die voor 30 euro met de kerstuitvoeringen mee kunnen zingen en vanaf 1 januari is het eveneens mogelijk als projectzanger met het bevrijdingsconcert mee te doen. Indien men zich inschrijft voor beide projecten dan zijn de totaalkosten 50 euro. Voor muziek wordt gezorgd.

Beide projecten bieden een unieke mogelijkheid voor nieuwe maar ook voor oud leden kennis te maken met dit gezellige koor dat een hedendaags aantrekkelijk repertoire heeft. Aangezien er ongetwijfeld zangers en zangeressen in de omliggende gemeenten belangstelling zullen hebben, worden ook zij uitgenodigd met ons kennis te maken.

Ook het tiener- en kinderkoor onder leiding van de enthousiaste dirigente Carine Schutte heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Zij leert ieder kind echt zingen door het juiste stemgebruik toe te passen.

De vaste repetitieavond is op dinsdag in Dorpshuis De Beemd. Vanaf heden staan de deuren daar wijd open voor een kennismaking. Repetitietijden: Tienerkoor 17:30-18:15 uur kinderkoor 18:15 - 19:15 uur Eensgezindheid 20:00- 22:00 uur met om 21:00 koffiepauze. Vooraf aanmelden is verstandig: via info@eensgezindheid-dekrekels.nl.