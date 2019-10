'Kamers met aandacht' gezocht voor jongeren

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden startte op 1 oktober, samen met gemeente Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein, een zoektocht naar 'Kamers met aandacht'. Deze kamers zijn voor jongeren die een jeugdhulpinstelling verlaten, maar niet thuis en nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.

De gemeenten zoeken samen met jeugdhulpaanbieders kamers in de particuliere sector.

Elke kamer telt

Iedereen kan een 'kamer met aandacht' aanbieden en iedere woonruimte kan een 'kamer met aandacht' worden. Of dat nu een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een ouder echtpaar, een kamer boven een winkel of een kamer in een studentenhuis is. Voorwaarde is wel dat de kamer voor minimaal één jaar wordt verhuurd en de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.

Persoonlijke aandacht

De jongere krijgt begeleiding van een jeugdhulpverlener en bouwt met een beetje persoonlijke aandacht een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat de jongere uiteindelijk helemaal op eigen benen kan staan.

De persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder, inwonende huisgenoten, familie of betrokken buurtbewoners. Het is dus mogelijk dat iemand een kamer verhuurt zonder zelf aandacht te bieden, bijvoorbeeld wanneer de verhuurder niet zelf in het pand woont. In dat geval organiseert de jeugdhulpverlener een buurtvriend bij wie de jongere terecht kan.

Zorgvuldige match

De verhuurder en de jongere worden zorgvuldig gematcht. Ook bepaalt de verhuurder zelf hoeveel 'aandacht' hij of zij wil bieden en overlegt op welke wijze dit gebeurt.

De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen, hebben een dagbesteding en geen verslavingsproblematiek.

Samenwerking met jeugdhulpaanbieders

Het gaat om een pilot van één jaar waarin de gemeenten samen met De Rading, Youké, Leger des Heils, Intermetzo, Lijn 5, Singelzicht en Timon op zoek gaan naar minimaal tien kamers voor jongeren uit regio Lekstroom. De bedoeling is dat zij na deze periode voldoende vaardigheden en een netwerk hebben om helemaal zelfstandig te wonen.

Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl.