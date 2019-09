Onderzoek naar woningbouw en nieuwe ontsluitingsweg Oud-Alblas Zuid

OUD-ALBLAS • Nieuwe woningen aan de zuidrand van Oud-Alblas en een ontsluitingsweg vanaf deze locatie naar de Veerweg; de gemeente Molenlanden trekt er 10.000 euro voor uit om deze mogelijkheden te onderzoeken.

Op het gebied van woningbouw gebeurt er in Oud-Alblas al het nodige, onderstreept wethouder Arco Bikker. "Wat er op de inbreilocaties gebouwd wordt, sluit niet altijd aan op wat nodig is. En als je voor de toekomst gesteld wilt staan, moet je ook naar de langere termijn kijken. Woningen bouwen om te voorzien in de behoefte van de komende twintig, dertig jaar kan het beste aan de zuidrand van het dorp. Dat is de meest voor de hand liggende oplossing."

Er zijn meerdere reden waarom burgemeester en wethouders naar het zuiden van Oud-Alblas kijken. "Ten eerste hebben we daar twintig, dertig jaar geleden al gronden verworven. Er zijn andere eigenaren. We zijn met hen al in gesprek gegaan en zij hebben ook het gevoel dat woningbouw daar nodig is voor Oud-Alblas. Ik verwacht dat we er met hen uit zullen komen."

Ontsluitingsweg

Nog een reden: het nieuwe dorpshuis De Beemd staat daar aan de rand van de bebouwing. "Het zou mooi zijn als dat op deze manier meer onderdeel van het dorp wordt."

Meer huizen betekent automatisch meer verkeer. Het onderzoek zal zich dan ook zeker richten op de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg vanuit Oud-Alblas Zuid naar de Veerweg. "Het zijn ontwikkelingen die wel los van elkaar gerealiseerd kunnen worden, maar het zou mooi zijn als het ene project het andere financieel mogelijk maakt."

Provincie

Veel seinen staan op deze manier op groen. Als grootste uitdaging noemt wethouder Bikker het overtuigen van de provincie Zuid-Holland van nut en noodzaak van deze uitbreiding. "Aan de ene kant hebben we de provinciale opgave om woningen te bouwen, aan de andere kant zijn ze heel zuinig op het groen in het Groene Hart. We gaan over Oud-Alblas Zuid hierover met hen het gesprek aan."