Dierenredders hebben het druk

REGIO • Dierenambulance Vianen en omstreken zit al op het dubbele aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. Oorzaken: het werkgebied is vergroot en steeds meer mensen kennen de stichting.

De 'omstreken' uit de naam van de stichting zijn een ruim begrip: de vrijwilligers rijden niet alleen in de hele gemeente Vijfheerenlanden, maar ook in Culemborg, Gorinchem en sinds kort ook in de voormalige gemeente Molenwaard. Zodoende beslaat het werkgebied bijna zeshonderd vierkante kilometer.

Vierde ambulance

Dat gebied wordt dagelijks doorkruist met twee ambulances, een derde staat standby. De aanvraag voor een vierde voertuig is in behandeling door stichting Dierenlot, waarbij Dierenambulance Vianen en omstreken is aangesloten.

Spin in het web

Deze vrijdag is het rustig, ziet voorzitter Paula Huijskes in de whatsappgroep. De 3394e rit van dit jaar is zojuist afgerond. Het totaal aantal telefoontjes is nog ongeveer drie keer zo hoog. Ze legt uit: "De centralist is de spin in het web. Door goed doorvragen kunnen veel meldingen afgehandeld worden zonder dat we gaan rijden. We leggen bijvoorbeeld uit dat we een jong vogeltje dat op de grond zit niet komen halen omdat de ouders bijna altijd terugkomen. En dat egeltjes tijdens een langere droge periode ook overdag tevoorschijn komen, wat niet altijd betekent dat er iets mis is."

Troostknuffels

Naast dieren in de natuur rukt de dierenambulance natuurlijk ook uit voor huisdieren, bijvoorbeeld na een ongeluk in het verkeer. "De minst leuke ritten zijn die waarbij je een baasje moet gaan vertellen dat zijn huisdier is overleden, zeker als er ook kinderen in het gezin zijn. Voor hen hebben we altijd troostknuffels bij ons. Ook in zo'n verdrietige situatie kun je veel voor mensen betekenen. Dat maakt dit vrijwilligerswerk zo mooi", vindt Paula.

Niet bang

Bijna iedereen kan vrijwilliger worden bij de dierenambulance. "Vooral vanuit Molenlanden zouden we graag nog wat mensen erbij hebben. Kandidaten hoeven niet veel over dieren te weten, het belangrijkste is dat ze er niet bang voor zijn. De rest leer je allemaal tijdens cursussen en van ervaren collega's. We hebben een heel fijn team en vangen elkaar op na lastige ritten."

Vermist

Gelukkig staan er veel positieve ervaringen tegenover. Paula: "Het mooiste vind ik als je een huisdier dat kwijt was weer met zijn eigenaar kunt herenigen. Vorig jaar vonden we in Schoonrewoerd een zwaargewonde, verwilderde kat. Na wat gepuzzel kwamen we erachter dat het beestje al een paar jaar vermist was en helemaal in Spijkenisse thuishoorde. De eigenaar is meteen naar de dierenartsenpraktijk in Leerdam komen rijden toen hij het goede nieuws hoorde."

Niet geregistreerd

Niet elk dier kan door de ambulancemedewerkers thuis worden afgeleverd: nog lang niet alle huisdieren zijn gechipt én geregistreerd - die laatste stap vergeten baasjes vaak - en ook niet alle dieren hebben een thuis.

Dag en nacht

"Maar er is niet één dier dat nergens heen kan, dankzij het grote netwerk aan opvangcentra en asielen dat we hebben. Daar kunnen we dag en nacht terecht, hulde voor al deze mensen!" wil Paula graag kwijt.

Gedumpte kittens

Opvallend deze zomer is het grote aantal kittens dat op parkeerplaatsen of industrieterreinen wordt achtergelaten. Als dat in het werkgebied van het Leerdamse dierenasiel gebeurt, komen de katjes terecht bij Bets van Hoorn in Deil. Op dit moment zitten er tien in quarantaine tot zeker is dat ze niks onder de leden hebben. Dan mogen ze bij haar of een ander gastgezin de huiskamer in.

Verwilderd

Als ze verwilderd zijn, worden ze gesocialiseerd. "Maar dat is bij deze kittens niet nodig, die komen duidelijk uit een huisgezin. Misschien komt het doordat mensen weer meer geld hebben om op vakantie te gaan dat er meer nestjes op straat gezet worden", gist Bets.

Gemakzucht

Beheerder Cora Rikkelman van het asiel in Gorinchem vreest dat het meer te maken heeft met de toenemende gemakzucht van mensen. In 'haar' asiel staat zelfs de trainingsruimte bomvol hokken en rennen met jonge katjes. Cora laveert er onverstoorbaar tussendoor, altijd in de weer voor de dieren. Paula: "Dankzij mensen als Bets en Cora kunnen wij ons werk doen."

dierenambulancevianen.nl