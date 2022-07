Baggerfestival 2023 op 22 tot en met 24 juni in Sliedrecht

SLIEDRECHT • In 2023 is er weer een Baggerfestival in Sliedrecht. Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 juni bruist het volop in het gebied rond de haven en het Langeveldplein, en in de Kerkbuurt.

“We zijn blij dat we na de gedwongen corona-pauze weer een groep vrijwilligers bij elkaar hebben gekregen om de veertiende editie van het festival te organiseren”, aldus Adrie Stuij, voorzitter van de stichting Baggerfestival. “Er zijn volop ideeën over verrassende, nieuwe activiteiten. Maar in de kern blijft de opzet ongewijzigd. Het wordt wederom een festival voor en door Sliedrechters, waarbij de baggerindustrie en waterbouw een centrale plek innemen.”

In 2019 bracht het festival zo’n 35.000 bezoekers op de been. De focus zal in 2023 nog meer komen te liggen op het enthousiasmeren van jonge mensen voor technologie en het werken in de waterbouw en andere technologische en maritieme sectoren. “We zien dat het bedrijfsleven daar veel uitdagingen heeft.”

Sponsoring

Stuij is ook erg blij dat de gemeente haar steun heeft uitgesproken voor het festival, dat z’n primeur beleefde in 1990. “Dat creëert de basis en daardoor kunnen we aan de slag.” Daarnaast dragen de A.A. de Haan Stichting en Stichting ‘De Kaai’ bij aan wederom een succesvolle editie. “Maar voor het leeuwendeel van het budget zijn we afhankelijk van sponsoring door het Sliedrechtse bedrijfsleven. Vanaf september kloppen we bij iedereen aan.”